Более шести тысяч деревьев убрали с ЛЭП после сильных снегопадов в Псковской области
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл очередное совещание, темой которого стала работа по восстановлению подачи электроэнергии в населённые пункты региона, после непогоды оставшиеся без электроснабжения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Всего с линий электропередач в Псковской области после сильных снегопадов убрано 6 300 деревьев, сообщили в компании «Россети Северо-Запад».
По словам директор псковского филиала компании Максима Долголева, особый режим работы филиала сохраняется. Основное внимание уделено возможностям формирования бригад, которые готовы в кратчайшие сроки включиться в работу по расчистке просек и спилу упавших деревьев.
Максим Долголев также проинформировал, что муниципалитеты активно включились в работу. Регулярно проводится сверка информации, оказывается точечная помощь. Например, по заявкам администраций осуществляется доставка и подключение генераторов малой мощности гражданам, которые нуждаются в экстренном электроснабжении.
Ранее сообщалось, что для ликвидации последствий непогоды привлечены бригады из соседних регионов.
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