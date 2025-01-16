Водоснабжение временно отключат сегодня на улице Береговой в Великих Луках

07:25, 16 января 2025, ПАИ

Водоснабжение временно отключат на улице Береговой в Великих Луках сегодня, 16 января. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации со ссылкой на предприятие «Водоканал».

Воды не будет на улице Береговой с 9:00 до 13:00 в связи с ремонтными работами. Также в некоторых районах Великих Лук возможно пониженное давление воды.

Ранее сообщалось, что света временно не будет на нескольких улицах в Великих Луках сегодня, 16 января.