Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Места для крещенских купаний определили в Псковском районе

Места для крещенских купаний определили в Псковском районе, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Для проведения крещенских купаний в 2025 году на территории Псковского района предусмотрены следующие места: источник святого великомученика Георгия Победоносца в деревне Камно Логозовской волости и Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь в деревне Крипецкое-1 Торошинской волости.

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области настоятельно рекомендуют окунаться только в специально оборудованных для этого местах.

Напомним, что Крещение Господне, или Богоявление, один из наиболее торжественных праздников православной церкви, отмечают 19 января. Как в прошлом году псковичи погружались в крещенские купели, смотрите в фоторепортаже здесь.

Ранее руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова отмечала, что крещенские морозы в Псковской области под очень большим вопросом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 января 2025

Какие зарплаты предлагают в Псковской области в начале 2025 года
16 января 2025

Крещенскую купель оборудуют на реке Ловати в Великих Луках
16 января 2025

Места для крещенских купаний определили в Псковском районе
16 января 2025

Водоснабжение временно отключат сегодня на улице Береговой в Великих Луках
15 января 2025

Илианна Петрова: Мы активно готовимся к празднованию 80-летия Великой Победы, работая сразу по нескольким направлениям
15 января 2025

До 1,3 тысячи человек снизилось число отключённых от электроснабжения потребителей в Псковской области из-за непогоды
15 января 2025

Ветераны Великой Отечественной войны в Псковской области получат выплаты по 20 тысяч рублей
15 января 2025

Более шести тысяч деревьев убрали с ЛЭП после сильных снегопадов в Псковской области

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...