Места для крещенских купаний определили в Псковском районе
Места для крещенских купаний определили в Псковском районе, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
Для проведения крещенских купаний в 2025 году на территории Псковского района предусмотрены следующие места: источник святого великомученика Георгия Победоносца в деревне Камно Логозовской волости и Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь в деревне Крипецкое-1 Торошинской волости.
Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области настоятельно рекомендуют окунаться только в специально оборудованных для этого местах.
Напомним, что Крещение Господне, или Богоявление, один из наиболее торжественных праздников православной церкви, отмечают 19 января. Как в прошлом году псковичи погружались в крещенские купели, смотрите в фоторепортаже здесь.
Ранее руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова отмечала, что крещенские морозы в Псковской области под очень большим вопросом.
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