Места для крещенских купаний определили в Псковском районе

07:39, 16 января 2025, ПАИ

Места для крещенских купаний определили в Псковском районе, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Для проведения крещенских купаний в 2025 году на территории Псковского района предусмотрены следующие места: источник святого великомученика Георгия Победоносца в деревне Камно Логозовской волости и Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь в деревне Крипецкое-1 Торошинской волости.

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области настоятельно рекомендуют окунаться только в специально оборудованных для этого местах.

Напомним, что Крещение Господне, или Богоявление, один из наиболее торжественных праздников православной церкви, отмечают 19 января. Как в прошлом году псковичи погружались в крещенские купели, смотрите в фоторепортаже здесь.

Ранее руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова отмечала, что крещенские морозы в Псковской области под очень большим вопросом.