76% псковичей считают себя трудоголиками

09:00, 16 января 2025, ПАИ

76 % опрошенных псковичей считают себя трудоголиками, сообщили ПАИ в SuperJob по итогам опроса, который прошёл с 28 декабря 2024 года по 14 января 2025 года.

В опросе участвовали представители компаний и экономически активные горожане из Пскова. 65 % работодателей полагают, что сотрудники не обязательно должны быть трудоголиками, 20 % работодателей уверены в обратном.

76 % респондентов причисляют себя к трудоголикам: 21 % в этом абсолютно убеждён, 55 % скорее уверены.

Женщины называют себя трудоголиками чаще мужчин (78 % голосов против 74% соответственно), в личном трудоголизме чаще уверены более молодые горожане (79 % среди опрошенных до 35 лет против 72 % среди респондентов старше 45 лет). Больше всего относящих себя к трудоголикам среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц (78 %).

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