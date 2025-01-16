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Происшествия

Два пожара произошло в Псковской области за сутки

Два пожара произошло в Псковской области за сутки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото: ПАИ

В частности, в деревне Раскопель в Гдовском районе загорелся жилой дом. На месте происшествия обнаружили тело погибшего 78-летнего мужчины. По предварительным причинам, пожар случился из-за аварийного режима работы бензогенератора. Сотрудники МЧС смогли спасти соседний жилой дом.

Кроме того, ещё один пожар произошёл в Школьном переулке в Опочке. Здесь загорелись жилой дом, баня и хозяйственная постройка. Возможной причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи в бане. Сотрудники МЧС смогли спасти два соседних жилых дома.

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