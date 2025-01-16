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Общество

В Пскове место для купания в Крещение оборудуют ближе к городскому пляжу

В Пскове место для купания в Крещение оборудуют ближе к городскому пляжу, потому что у Мирожского монастыря лёд не позволяет соорудить нужную конструкцию, пояснил руководитель регионального Управления МЧС Сергей Лаврухин на совещании у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Фото: ПАИ

«Там будут дежурить все службы, будут установлены световые мачты, палатки для обогрева, полевая кухня с чаем. Безопасность граждан будет обеспечена», - заверил Сергей Лаврухин.

Михаил Ведерников отметил, что все меры безопасности должны быть соблюдены. «В этом году погода нам преподносит сюрпризы. Знаю, что в некотрых регионах из-за аномального потепления купания вообще запрещены», - обратил внимание губернатор. Сергей Лаврухин заверил, что все места для купаний будут оборудованы на должном уровне: ни течение, ни возможный ледоход не снесёт установленные конструкции.

Он также добавил, что на водоёмах Псковской области льда или нет, или он неустойчив, но купаниям это не помешает. Сергей Лаврухин сообщил, что на сайте ГУ МЧС России по Псковской области будет размещен список мест, оборудованных для купаний. У каждой такой оборудованной купели будут дежурить сотрудники МЧС, МВД и медики.

Руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов добавил, что для обеспечения безопасности планируется привлечь отряд содействия обороне и безопасности «Дружина». Участники отряда будут дежурить в местах традиционного купания.

Ранее сообщалось, что места для крещенских купаний уже определены в Псковском районе.

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