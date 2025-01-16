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До мурашек: псковичка рассказала, как решилась написать песню своему мужу – участнику СВО

Жительница Псковской области Анастасия Царёва написала песню «Молитва за любимого» своему мужу, который служит в зоне СВО. Своей историей она поделилась с телеканалом «Первый Псковский».

«У меня муж уже очень долго находится в разлуке с нами. Это не считая СВО: ещё перед этим были длительные командировки. И как-то всё сложилось, что мне приходили обрывки или фразы. Бывало так, что я после сна встаю, что-то – раз! – в голову придёт, я это всё на листочек записывала», – отметила Анастасия Царёва.

Мелодия дошла и до главного слушателя, уточнила она. «Муж у меня приехал в отпуск перед самым Новым годом, сюрпризом, к нам, и я лично ему показала этот видеоролик. Он всё услышал, оценил, эмоции были непередаваемые. Было очень приятно смотреть на него в этот момент. Всё получилось очень трогательно», – сказала псковичка.

В группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» видео набрало большое количество комментариев. Местные жители поддерживали девушку.

«Песня трогает до слёз! Возвращайтесь, ребята, живыми!», «Просто мурашки по коже, какая глубина чувств! Пусть все дождутся, пусть все вернутся, как же это трогательно, спасибо», «До мурашек, до слёз! Спасибо за песню», – написали псковичи.

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