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Культура

Цикл театральных постановок «Сказки бабушки Печки» по псковским традициям запускает музей

Псковский музей-заповедник совместно с молодёжным театром «Гротеск» запускают цикл театральных постановок для всей семьи «Сказки бабушки Печки». Цикл основан на материалах традиционной культуры Псковской области, сообщили ПАИ в прессс-службе Псковского музея.

Зрителям покажут приключения трёх школьных подруг, из-за шалости оказавшихся в сказке, которая перенесла их в палаты купца Постникова XVII века.

«Без помощи магии, вооружившись только выдумкой, фантазией и знанием родных традиций, героини вместе, а порой совсем в одиночку, пройдут сложные повороты и хитросплетения русских традиционных сказок, чтобы вернуться обратно. На их пути они встретятся со сказочной Печкой, Чертенком, Царевной-лягушкой, Щукой и другими персонажами», - рассказали в музее.

Постановку можно будет увидеть 18 января в 16:00 во Дворе Постникова по адресу: улица Олега Кошевого, 2. Мероприятие не участвует в акции «Музейная неделя».

Телефоны для записи: 8 8112 29 22 59 и 8 911 358 08 16.

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