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Экономика

Производство слабоалкогольных напитков снизилось в России почти на 60%

Производство слабоалкогольной продукции по итогам 2024 года снизилось в России на 56,1 %, до 9,8 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Фото: ПАИ

На 64,8 %, до 199,9 тысячи декалитров, сократился выпуск виноградосодержащих напитков без этилового спирта, а на 50,4 %, до 5,87 миллиона декалитров, – выпуск плодовой алкогольной продукции.

Всего за прошлый год в стране произвели 188,14 миллиона декалитров алкогольной продукции, без учёта пива, пивных напитков, пуаре, сидра и медовухи, что на 1,8 % меньше, чем двумя годами ранее. А производство спиртных напитков крепостью выше 9 %, наоборот, увеличилось на 8 % и достигло 120,9 миллиона декалитров.

Больше всего в ушедшем году было выпущено виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом – их показатель возрос на 26,7 %, до 47,1 тысячи декалитров. Второе место по выпуску заняло шампанское, в 2024 году было выпущено на 24,7 % продукции больше, чем в 2023 году. Тройку замкнули виноградные вина – в сравнении с 2023 годом их произвели на 8,6 % больше.

Также на 3 %, до 82,8 миллиона декалитров, возросло производство водки, на 28,6 %, до 18,14 миллиона декалитров, – ликёро-водочных изделий, на 19,6 %, до 10,33 миллиона декалитров, – других спиртных напитков и на 10,2 %, до 9,66 миллиона декалитров, – коньяка.

Ранее сообщалось, что с российских телеэкранов и радио может пропасть реклама безалкогольного пива.

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