Сенатор Алексей Наумец встретился с семьями участников СВО в Себеже

13:42, 16 января 2025, ПАИ

Сенатор от Псковской области Алексей Наумец с рабочим визитом посетил Себеж сегодня, 16 января. Об этом сообщает газета «Призыв».

На встрече присутствовали глава Себежского района Леонид Курсенков, военком Опочецкого, Красногородского и Себежского районов Сергей Егоров, социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» Дарья Козьякова, главы поселений, представители администраций поселений и района, руководители отделения социального фонда и центра социальной защиты населения, а также родственники участников специальной военной операции.

В ходе беседы члены семей военнослужащих затронули различные вопросы, в том числе связанные с мерами поддержки. Всего сенатору поступило пять обращений.

«У нас отлично работают команды на местах. Низкий поклон всем, кто делает эту работу. Все обращения зафиксированы и взяты в работу. Информация о решении будет доводиться родственникам через социального координатора», – отметил Алексей Наумец.

Глава района Леонид Курсенков, в свою очередь, поблагодарил сенатора за помощь и подвёл итоги встречи. «Все вопросы местного уровня решали, решаем и будем решать в дальнейшем. Всё, что возможно, мы обязаны делать без всяких обсуждений, наши это полномочия или не наши», – заверил он.

Напомним, что вчера Алексей Наумец с рабочим визитом посетил Порхов и Дно.