Сенатор Алексей Наумец почтил память героев Себежской земли

15:01, 16 января 2025, ПАИ

Сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец вместе с помощником Александром Клейменовым, военкомом Опочецкого, Красногородского и Себежского районов Сергеем Егоровым и коллегой по работе посетили аллею Памяти в Себеже сегодня, 16 января. Об этом сообщает газета «Призыв».

Алексей Наумец вместе с коллегами почтили минутой молчания память бойцов, геройски погибших в ходе проведения специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что сенатор Алексей Наумец также встретился с семьями участников СВО в Себеже. В ходе беседы члены семей военнослужащих затронули различные вопросы, в том числе связанные с мерами поддержки. Всего сенатору поступило пять обращений.