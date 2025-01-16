По кабину в болоте: псковские энергетики восстановили 5,2 тысячи километров ЛЭП

15:26, 16 января 2025, ПАИ

Псковские энергетики восстановили 5,2 тысячи километров ЛЭП в Псковской области после сильных снегопадов. Монтёры включили 259 линий электропередачи и 3468 трансформаторных подстанций, сообщается в телеграм-канале компании «Россети Северо-Запад».

В Псковском филиале «Россети Северо-Запад» сохраняется особый режим. Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий стихии. На смене 140 бригад, задействованы 152 единицы техники.

«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).

Напомним, что снежный циклон «Чарли» на днях обрушился на Псковскую область. Над восстановлением линий электропередачи работают не только местные бригады энергетиков, но и дополнительные бригады из соседних регионов.