14 человек погибло на водоёмах в Псковской области за год

16:55, 16 января 2025, ПАИ

15 происшествий зафиксировали на водных объектах в Псковской области за 2024 год. Об этом рассказал начальник Главного управления МЧС России по региону Сергей Лаврухин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

На водоёмах за этот период погибло 14 человек. В 2023 году статистика была почти такой же – сотрудники МЧС зарегистрировали 13 происшествий на воде. А погибло в позапрошлом году также 14 человек.

«В данный момент это целая тема для разговоров. Выходить на лёд запрещено. В летний же период главная причина происшествий – купание в необорудованных местах», – обратил внимание Сергей Лаврухин.

Пока не снят запрет выхода на лёд, любая рыбалка может пройти с опасностью для жизни, добавил он. «В основном, многие рыбаки ждут снятия запрета. Людей, которые из-за рыбы будут рисковать собственной жизнью, – мало», – сказал начальник ведомства.

Однако даже после разрешения выхода на лёд к рыбалке нужно подготовиться и иметь с собой специальное оборудование, заключил он.