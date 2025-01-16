Безопасность при проведении матчей на стадионе клуба «Луки-Энергия» обсудили в правительстве региона

20:33, 16 января 2025, ПАИ

Первое в этом году координационное совещание по обеспечению правопорядка провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 16 января. В частности, речь зашла и об обеспечении безопасности при проведении футбольных матчей команд Второй лиги, которые будут проходить на стадионе футбольного клуба «Луки-Энергия» в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Глава региона напомнил, что в прошлом году фиксировались нарушения. «В результате комиссионных обследований был выявлен ряд недостатков в техническом оснащении стадиона, а также качества обеспечения безопасности», – отметил глава региона. Например, болельщики проносили пиротехнику на трибуны. В связи с этим руководству города поручено оперативно исправить выявленные недостатки до начала марта текущего года.

«Современная обстановка предполагает особое отношение к вопросам безопасности, тем более в случае массовых спортивных мероприятиях, где не требуется cистема FAN ID. Речь о безопасности сотни людей», – добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что в ходе совещания обсуждались также результаты деятельности отряда содействия обороне и безопасности «Дружина».