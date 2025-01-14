Более 30 резервных источников электроснабжения установят в отдалённых деревнях Псковской области

18:30, 14 января 2025, ПАИ

Энергетики круглосуточно ведут работу над устранением последствий снежного циклона «Чарли» в Псковской области. В отдалённых деревнях для подачи электроэнергии специалисты временно устанавливают генераторы, сообщили в компании «Россети Северо-Запад».

«Пока восстанавливаем сеть, устанавливаем по заявкам муниципалитетов мобильные пункты электроснабжения небольшой мощности. Всего установим и подключим 32 резервных источника. Для каждого обеспечиваем запас топлива», – отметили специалисты компании.

На данный момент в смене работает 121 бригада, задействовано 146 единиц техники.

Ранее сообщалось, что для ликвидации последствий непогоды привлечены бригады из соседних регионов.