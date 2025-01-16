Эффективность противодействия преступлениям в таможенной сфере обсудили в Пскове
Совершенствование работы по противодействию преступлениям в таможенной сфере стало одной из тем координационного совещания по обеспечению правопорядка, которое прошло в правительстве Псковской области сегодня, 16 января. Об этом губернатор Псковской области сообщил в своём телеграм-канале.
В 2024 году возбуждено 59 уголовных дела, четыре – в отношении организованных преступных групп. Уголовные дела возбуждались по линии незаконного перемещения оружия, наркотических средства, подакцизных товаров, топливно-энергетического комплекса, незаконного вывода денежных средств.
«Ситуация находится под контролем, хотя остаётся стабильно непростой, поэтому также есть ряд предложений о совершенствовании проводимой работы», – отметил глава региона в ходе заседания.
Ранее сообщалось, что более 1 300 задач за год выполнил отряд территориальной обороны «Дружина» Псковской области.
Михаил Ведерников – о контроле за реализацией нацпроектов: Работа в этом направлении всегда в зоне особого внимания
Глава Локнянского округа: Эффективность новых нацпроектов предстоит оценить через изменения в жизни людей
Без единой жалобы: председатель избиркома Псковской области Игорь Сопов стал гостем «Оглавления». Главное