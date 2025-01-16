Эффективность противодействия преступлениям в таможенной сфере обсудили в Пскове

23:30, 16 января 2025, ПАИ

Совершенствование работы по противодействию преступлениям в таможенной сфере стало одной из тем координационного совещания по обеспечению правопорядка, которое прошло в правительстве Псковской области сегодня, 16 января. Об этом губернатор Псковской области сообщил в своём телеграм-канале.

В 2024 году возбуждено 59 уголовных дела, четыре – в отношении организованных преступных групп. Уголовные дела возбуждались по линии незаконного перемещения оружия, наркотических средства, подакцизных товаров, топливно-энергетического комплекса, незаконного вывода денежных средств.

«Ситуация находится под контролем, хотя остаётся стабильно непростой, поэтому также есть ряд предложений о совершенствовании проводимой работы», – отметил глава региона в ходе заседания.

Ранее сообщалось, что более 1 300 задач за год выполнил отряд территориальной обороны «Дружина» Псковской области.