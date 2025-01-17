Самые подорожавшие за год продукты в Псковской области назвали эксперты

11:53, 17 января 2025, ПАИ

Самые подорожавшие за 2024 год продукты в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Больше всего подорожало сливочное масло, а именно – на 35,52 %, плодоовощная продукция, включая картофель – на 17,53 %, молоко и молочная продукция – на 14,88 %, рыба и пищевые морепродукты – на 12,36 %, хлеб и хлебобулочные изделия – на 9,51 %, кондитерские изделия – на 9,4 %, мука – на 9,36 %, подсолнечное масло – на 7,6 %, а также крупа и бобовые – на 4,75 %.

В декабре прошлого года товаром с самым высоким ценником оказалась плодоовощная продукция и картофель, их цена выросла на 8,09 %. Сливочное масло подорожало на 5,43 %, подсолнечное масло – на 4,63 %, рыба и морепродукты – на 2,73 %, молоко и молочная продукция – на 1,87 %, мука – на 1,86 %, а кондитерские изделия – на 1,57 %.

В общем и целом ценник на продовольственные товары, не включая алкогольные напитки, с января по декабрь 2024 года вырос на 7,78 %.

Напомним, что в Псковстате назвали самые подорожавшие с 9 по 13 января продукты. На первом месте по высокому ценнику оказались свежие огурцы – они подорожали на 6,14 %.