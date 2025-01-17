Росгвардейцы обеспечат безопасность псковичей во время празднования Крещения
Псковские росгвардейцы примут участие в обеспечении общественной безопасности во время празднования Крещения, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
В праздничные дни обеспечивать безопасность граждан будут сотрудники ОМОН «Кром» и подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области.
Ранее сообщалось, что определены места, разрешённые для крещенских купаний в Псковской области. Список можно посмотреть по ссылке.
Напомним, что Крещение Господне, или Богоявление, один из наиболее торжественных праздников православной церкви, отмечают 19 января. Как в прошлом году псковичи погружались в крещенские купели, смотрите в фоторепортаже здесь.
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