Росгвардейцы обеспечат безопасность псковичей во время празднования Крещения

10:46, 17 января 2025, ПАИ

Псковские росгвардейцы примут участие в обеспечении общественной безопасности во время празднования Крещения, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

В праздничные дни обеспечивать безопасность граждан будут сотрудники ОМОН «Кром» и подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области.

Ранее сообщалось, что определены места, разрешённые для крещенских купаний в Псковской области. Список можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что Крещение Господне, или Богоявление, один из наиболее торжественных праздников православной церкви, отмечают 19 января. Как в прошлом году псковичи погружались в крещенские купели, смотрите в фоторепортаже здесь.