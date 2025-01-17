Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Росгвардейцы обеспечат безопасность псковичей во время празднования Крещения

Псковские росгвардейцы примут участие в обеспечении общественной безопасности во время празднования Крещения, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

В праздничные дни обеспечивать безопасность граждан будут сотрудники ОМОН «Кром» и подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области.

Ранее сообщалось, что определены места, разрешённые для крещенских купаний в Псковской области. Список можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что Крещение Господне, или Богоявление, один из наиболее торжественных праздников православной церкви, отмечают 19 января. Как в прошлом году псковичи погружались в крещенские купели, смотрите в фоторепортаже здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 января 2025

До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 18 января
17 января 2025

Росгвардейцы обеспечат безопасность псковичей во время празднования Крещения
17 января 2025

Условия содержания в псковском спецприёмнике и изоляторе временного содержания проверили общественники
17 января 2025

82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Великих Луках
17 января 2025

Для соотечественников организуют экскурсию в Псковские теплосети

17 января 2025

Ставить на стол медовые лакомства советует сегодня народный календарь
16 января 2025

За соблюдением права псковских сотрудников на выходной для прохождения диспансеризации будет следить областная прокуратура
16 января 2025

Энергетики восстановили основную сеть в Псковской области после сильных снегопадов

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...