Какие продукты в Псковской области подешевели за год больше всего, рассказали специалисты
Самые подешевевшие с января по декабрь 2024 года продукты в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.
Больше всего подешевели куриные яйца – их ценник упал на 16,65 %. Также в список вошли мясо и птица, которые подешевели на 2,37 %, и макаронные изделия, подешевевшие на 0,72 %.
В декабре прошлого года товарами с самым низким ценником оказались сахарный песок, мясо и птица и куриные яйца – они подешевели на 1,54 %, на 0,71 % и 0,21 % соответственно.
Ценник на продовольственные товары, не включая алкогольные напитки, с января по декабрь прошедшего года вырос на 7,78 %.
Напомним, что в Псковстате назвали самые подешевевшие с 9 по 13 января продукты. Лидером по низкому ценнику стала морковь – она подешевела на 5,22 %.
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Какие продукты в Псковской области подешевели за год больше всего, рассказали специалисты
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