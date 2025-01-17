Какие продукты в Псковской области подешевели за год больше всего, рассказали специалисты

11:36, 17 января 2025, ПАИ

Самые подешевевшие с января по декабрь 2024 года продукты в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Больше всего подешевели куриные яйца – их ценник упал на 16,65 %. Также в список вошли мясо и птица, которые подешевели на 2,37 %, и макаронные изделия, подешевевшие на 0,72 %.

В декабре прошлого года товарами с самым низким ценником оказались сахарный песок, мясо и птица и куриные яйца – они подешевели на 1,54 %, на 0,71 % и 0,21 % соответственно.

Ценник на продовольственные товары, не включая алкогольные напитки, с января по декабрь прошедшего года вырос на 7,78 %.

Напомним, что в Псковстате назвали самые подешевевшие с 9 по 13 января продукты. Лидером по низкому ценнику стала морковь – она подешевела на 5,22 %.