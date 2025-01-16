Продукты на псковских прилавках, которые подешевели больше остальных, назвали эксперты

12:47, 16 января 2025, ПАИ

Продукты на псковских прилавках, которые подешевели больше всего с 9 по 13 января, назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, морковь подешевела на 5,22 %, колбаса варёная – на 2,64 %, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5–3,2 % жирности – на 1,81 %, репчатый лук – на 1,52 %, маргарин – на 1,3 % и консервы фруктово-ягодные для детского питания – на 1,08 %.

Напомним, что по итогам 2024 года, согласно данным Росстата, продовольственные товары подорожали на 11,05 %.

Ранее псковичам рассказали о самых подорожавших продуктах в Псковской области. Больше остальных в цене выросли огурцы, а именно на 6,14 %.