Продукты на псковских прилавках, которые подешевели больше остальных, назвали эксперты
Продукты на псковских прилавках, которые подешевели больше всего с 9 по 13 января, назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.
Так, морковь подешевела на 5,22 %, колбаса варёная – на 2,64 %, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5–3,2 % жирности – на 1,81 %, репчатый лук – на 1,52 %, маргарин – на 1,3 % и консервы фруктово-ягодные для детского питания – на 1,08 %.
Напомним, что по итогам 2024 года, согласно данным Росстата, продовольственные товары подорожали на 11,05 %.
Ранее псковичам рассказали о самых подорожавших продуктах в Псковской области. Больше остальных в цене выросли огурцы, а именно на 6,14 %.
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Продукты на псковских прилавках, которые подешевели больше остальных, назвали эксперты
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