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Общество

Более чем 50% псковичей близки ценности своего работодателя

51 % опрошенных псковичей рассказали, что им близки и понятны ценности своего работодателя, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Изображение сгенерировано нейросетью

Ещё 14 % участников опроса критикуют ценности своего нанимателя и считают, что они не соблюдаются. 11 % людей не знают, какие принципы реализуются в их компании, а 10 % их вовсе не понимают.

Среди исполнителей крупных бизнес-предприятий есть как солидарные с компанией сотрудники, так и несогласные: 54 % и 16 % соответственно. Осведомлённость сотрудников крупного бизнеса о корпоративных ценностях выше, чем у специалистов малого и среднего бизнеса, однако женщины больше осведомлены, чем мужчины: 54 % женских голосов против 47 % мужских.

Ранее специалисты рассказали о пяти трендах в найме в 2025 году. В этом году на рынке труда ценятся знания в области искусственного интеллекта, а условия нынешнего рынка ставят требования не только к сотрудникам, но и к работодателям.

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