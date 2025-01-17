Купель для крещенских купаний устанавливают на городском пляже в Пскове

13:19, 17 января 2025, ПАИ

Купель для крещенских купаний устанавливают на городском пляже в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Войти в воду можно будет прямо с берега по специальным мосткам. Вместе с этим в воде установлены специальные ограждения, а рядом будут дежурить спасатели.

Окунуться можно будет вечером 18 января с 22:00 до 2:00 или днём 19 января с 10:00 до 17:00. Для псковичей и гостей города предусмотрен освещённый пляж, тёплые палатки для переодевания, а также горячий чай.

Ранее сообщалось, что определены места, разрешённые для крещенских купаний в Псковской области. Список можно посмотреть по ссылке.