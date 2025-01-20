Снизится ли аренда жилья в Пскове, рассказал Роман Максименко

11:29, 20 января 2025, ПАИ

Стоит ли псковичам ожидать снижения стоимости аренды жилья в Пскове, рассказал генеральный директор федеральной риелторской компании «Этажи-Псков» Роман Максименко в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Как только Банк России поднял учётную ставку, ипотека получила заградительные значения по ставке», – сказал эксперт рынка недвижимости. Он объяснил, что если раньше люди покупали жильё в ипотеку с минимальным первоначальным взносом, то сейчас они стали пересматривать личные финансовые стратегии и принимать решения в пользу съёмных квартир.

Это существенно повысило спрос на аренду. «За спросом выросли и цены на аренду квартир. И это произошло не только в больших городах, где рост на аренду за последний год составил до 30 %, но и в Пскове», – заключил Роман Максименко.

Ранее генеральный директор «Этажи-Псков» объяснил, что псковичам не стоит ждать скидок на новостройки и снижения цен на вторичное жильё.