Снизится ли аренда жилья в Пскове, рассказал Роман Максименко
Стоит ли псковичам ожидать снижения стоимости аренды жилья в Пскове, рассказал генеральный директор федеральной риелторской компании «Этажи-Псков» Роман Максименко в беседе с корреспондентом ПАИ.
«Как только Банк России поднял учётную ставку, ипотека получила заградительные значения по ставке», – сказал эксперт рынка недвижимости. Он объяснил, что если раньше люди покупали жильё в ипотеку с минимальным первоначальным взносом, то сейчас они стали пересматривать личные финансовые стратегии и принимать решения в пользу съёмных квартир.
Это существенно повысило спрос на аренду. «За спросом выросли и цены на аренду квартир. И это произошло не только в больших городах, где рост на аренду за последний год составил до 30 %, но и в Пскове», – заключил Роман Максименко.
Ранее генеральный директор «Этажи-Псков» объяснил, что псковичам не стоит ждать скидок на новостройки и снижения цен на вторичное жильё.
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