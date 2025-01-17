Постановку венгерского хореографа представили зрителям Псковской филармонии
На сцене БКЗ Псковской областной филармонии выступает театр современного танца «Каннон Данс» со спектаклем «Бар.Око» венгерского хореографа Лоранда Закара. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Пскова.
«Изысканный рисунок и сдержанная чувственность танца гармонируют с необычайной по красоте и графичности музыкой барокко», – отметили организаторы.
Ранее сообщалось, что в Пскове 10 февраля состоится концертный показ мультсериала «Пушкин и… Михайловское. Продолжение» в сопровождении живой музыки Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова.
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