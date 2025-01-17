Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Постановку венгерского хореографа представили зрителям Псковской филармонии

На сцене БКЗ Псковской областной филармонии выступает театр современного танца «Каннон Данс» со спектаклем «Бар.Око» венгерского хореографа Лоранда Закара. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Пскова.

«Изысканный рисунок и сдержанная чувственность танца гармонируют с необычайной по красоте и графичности музыкой барокко», – отметили организаторы.

Ранее сообщалось, что в Пскове 10 февраля состоится концертный показ мультсериала «Пушкин и… Михайловское. Продолжение» в сопровождении живой музыки Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 января 2025

Как интересно провести зимние выходные в Пскове
17 января 2025

Постановку венгерского хореографа представили зрителям Псковской филармонии
17 января 2025

«Музейная неделя» стартует в «Михайловском» 18 января
17 января 2025

Литературно-музыкальный бал пройдёт в Доме губернатора в Пскове
17 января 2025

Стилизованная сцена, танцевальная площадка и гости из других регионов: как в Псковской области пройдёт фестиваль «На нашей улице Победа»
17 января 2025

Мультимедийное шоу в Псковской области будет посвящено истории Знамени Победы
17 января 2025

Работу над тремя фильмами об участниках СВО завершают в Псковской области
15 января 2025

Илианна Петрова: Мы активно готовимся к празднованию 80-летия Великой Победы, работая сразу по нескольким направлениям

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...