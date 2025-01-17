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Общество

Как Зося взрывчатку искала, рассказали красногородским школьникам

Встреча с начальником межмуниципального отдела МВД России «Опочецкий» Наталией Ивановой и инспекторами-кинологами прошла в Красногородской средней школе сегодня, 17 января. Об этом пишет районная газета «Заря».

Фото: газета «Заря»

Наталия Иванова познакомила девятиклассников с работой службы кинологов, рассказала о новых мошеннических схемах с использованием информационно-коммуникационных технологий. Заострила внимание ребят на том, как обезопасить себя от мошенничества с Пушкинской картой. Не так давно в районах были выявлены случаи обмана школьников и студентов мошенниками, направленного на вывод денег с этих карт. Как оказалось, в основном, это происходит с теми, кто играет в приложения, где предусмотрена покупка неких товаров для онлайн-игр.

Ребятам дали несколько советов, как обезопасить свои данные. Подросткам также рассказали о вреде вейпов, поделились информацией об учебных заведениях, из которых выпускают будущих правоохранителей. Ребята слушали с интересом, каждому удалось задать свой вопрос и получить на него ответ.

А инспекторы-кинологи вместе со своей четвероногой «напарницей» – лабрадором-ретривером Чоко Фэйри Тейл Харизмой (или Зосей), которая специализируется на поиске взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов, наглядно продемонстрировали, как обнаруживают заложенные взрывчатые вещества служебные собаки.

Ранее сообщалось, что добровольцы из муниципалитетов Псковской области мастерят зимние маскировочные сети для последующей отправки на фронт.

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