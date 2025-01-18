Некоторые ЛЭП в Псковской области после «Чарли» строят заново

09:31, 18 января 2025, ПАИ

Некоторые линии электропередачи (ЛЭП) в Псковской области после сильного снегопада, принесённого циклоном «Чарли», строят фактически заново. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании «Россети Северо-Запад».

«Основную сеть восстановили. Переключаем деревни с резервных схем электроснабжения на нормальный режим работы. Это невозможно сделать под напряжением, поэтому просим отнестись с пониманием к кратковременным перерывам электроснабжения, которые могут быть в ближайшее время», – отметили специалисты компании.

Напомним, что снежный циклон «Чарли» на днях обрушился на Псковскую область. Над восстановлением линий электропередачи работали не только местные бригады энергетиков, но и дополнительные бригады из соседних регионов.