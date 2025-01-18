Ключи от квартиры вручили участнику СВО из Себежского района

10:59, 18 января 2025, ПАИ

Ключи от квартиры вручили участнику СВО, жителю Себежского района Игорю Рудому, пишет газета «Призыв».

«Достойный парень, военнослужащий, призванный по частичной мобилизации и на данный момент проходящий службу в зоне проведения СВО. Игоря с новосельем! Мира всем!» – отметил глава Себежского района Леонид Курсенков.

Ранее сообщалось, что сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец с рабочим визитом посетил Себеж и встретился с семьями участников СВО.