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Общество

Ключи от квартиры вручили участнику СВО из Себежского района

Ключи от квартиры вручили участнику СВО, жителю Себежского района Игорю Рудому, пишет газета «Призыв».

Фото здесь и далее предоставили в редакции газеты «Призыв»

«Достойный парень, военнослужащий, призванный по частичной мобилизации и на данный момент проходящий службу в зоне проведения СВО. Игоря с новосельем! Мира всем!» – отметил глава Себежского района Леонид Курсенков.

Ранее сообщалось, что сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец с рабочим визитом посетил Себеж и встретился с семьями участников СВО.

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