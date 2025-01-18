Ключи от квартиры вручили участнику СВО из Себежского района
Ключи от квартиры вручили участнику СВО, жителю Себежского района Игорю Рудому, пишет газета «Призыв».
«Достойный парень, военнослужащий, призванный по частичной мобилизации и на данный момент проходящий службу в зоне проведения СВО. Игоря с новосельем! Мира всем!» – отметил глава Себежского района Леонид Курсенков.
Ранее сообщалось, что сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец с рабочим визитом посетил Себеж и встретился с семьями участников СВО.
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