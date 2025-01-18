Был пьян и скрывался от погони: появились подробности и видео падения автомобиля с людьми в Фонтанку в Петербурге

13:53, 18 января 2025, ПАИ

Подробности падения автомобиля с тремя пассажирами в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Сотрудники Госавтоинспекции увидели автомобиль, который двигался с превышением скорости. Они потребовали водителя остановиться, но он это проигнорировал и попытался скрыться. Включив спецсигналы, полицейские начали преследовать нарушителя. На набережной водитель внедорожника не справился с управлением, в результате машина пробила ограждение и съехала реку Фонтанку.

Сотрудники Госавтоинспекции и ППС незамедлительно приняли меры для спасения тонущих. Используя спасательный трос, они вытащили на берег 22-летнего водителя и двух пассажиров – 32-летнего мужчину и 23-летнюю девушку. Всех троих доставили в медицинское учреждение.

В отношении водителя составили несколько административных протоколов, в том числе за вождение в нетрезвом виде, уточнила Ирина Волк.