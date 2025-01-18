Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Что нужно знать перед крещенскими купаниями: советы МЧС

Для тех, кто в период празднования Крещения Господня решил принять участие в купании, ГУ МЧС России по Псковской области подготовил несколько полезных советов, которые помогут сохранить здоровье и избежать происшествий.

Фото: Андрей Кокшаров

Во-первых, закаливание заранее помогает легче переносить холодовые нагрузки.

Во-вторых, людям, желающим окунуться, надо выбрать специально оборудованную купель, где дежурят спасатели и медицинские работники. Категорически нельзя погружайся в незнакомых водоёмах и прорубях.

В-третьих, заходить в воду нужно медленно, но уверенно. Нельзя задерживаться в воде более одной минуты, иначе можно получить переохлаждение.

В-четвёртых, необходимо использовать нескользящую обувь и тёплую одежду, которую легко снять и надеть после купания. Также после окунания в купель лучше всего выпить тёплый напиток.

В-пятых, категорически нельзя пить алкоголь до и во время окунания в воду.

В-шестых, при плохом самочувствии лучше отказаться от погружения в воду, чтобы не усугубить своё состояние.

Ранее сообщалось, что определены места, разрешённые для крещенских купаний в Псковской области. Список можно посмотреть по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 января 2025

Что нужно знать перед крещенскими купаниями: советы МЧС
18 января 2025

Представители Псковской области примут участие в форуме «Знание. Государство» в Москве
18 января 2025

Более 16,5 тысячи человек проголосовало в первом туре премии «Народное признание»
18 января 2025

Более пяти тысяч боеприпасов и свыше 500 единиц оружия изъяли в Псковской области
18 января 2025

82 года назад Красная армия прорвала блокаду Ленинграда
18 января 2025

До +3 градусов прогнозируют в Псковской области 19 января
18 января 2025

Работы по строительству нового моста начались в Новоржевском округе
18 января 2025

Ключи от квартиры вручили участнику СВО из Себежского района

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...