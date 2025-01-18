Что нужно знать перед крещенскими купаниями: советы МЧС

16:08, 18 января 2025, ПАИ

Для тех, кто в период празднования Крещения Господня решил принять участие в купании, ГУ МЧС России по Псковской области подготовил несколько полезных советов, которые помогут сохранить здоровье и избежать происшествий.

Во-первых, закаливание заранее помогает легче переносить холодовые нагрузки.

Во-вторых, людям, желающим окунуться, надо выбрать специально оборудованную купель, где дежурят спасатели и медицинские работники. Категорически нельзя погружайся в незнакомых водоёмах и прорубях.

В-третьих, заходить в воду нужно медленно, но уверенно. Нельзя задерживаться в воде более одной минуты, иначе можно получить переохлаждение.

В-четвёртых, необходимо использовать нескользящую обувь и тёплую одежду, которую легко снять и надеть после купания. Также после окунания в купель лучше всего выпить тёплый напиток.

В-пятых, категорически нельзя пить алкоголь до и во время окунания в воду.

В-шестых, при плохом самочувствии лучше отказаться от погружения в воду, чтобы не усугубить своё состояние.

Ранее сообщалось, что определены места, разрешённые для крещенских купаний в Псковской области. Список можно посмотреть по ссылке.