Кому нельзя окунаться в купель в Крещение, рассказала псковский врач

18:31, 18 января 2025, ПАИ

Кому нельзя окунаться в купель в Крещение, рассказала телеканалу «Первый Псковский» врач-терапевт Псковской городской поликлиники Альбина Ханбабаева.

«Если у пациентов есть хронические заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, ранее перенесённые инфаркты и инсульты, заболевания бронхолёгочной системы, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь лёгких, какие-то катаральные проявления (температура, боль в горле, кашель), то лучше воздержаться от погружения в воду», – отметила специалист.

Также не стоит окунаться в купель при трофических нарушениях на кожных покровах, различных дерматологических заболеваниях, тромбозе, тромбофлебите, уточнила врач.

Ранее сообщалось, что определены места, разрешённые для крещенских купаний в Псковской области. Список можно посмотреть по ссылке.