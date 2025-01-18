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Кому нельзя окунаться в купель в Крещение, рассказала псковский врач

Кому нельзя окунаться в купель в Крещение, рассказала телеканалу «Первый Псковский» врач-терапевт Псковской городской поликлиники Альбина Ханбабаева.

Альбина Ханбабаева. Фото: ПАИ

«Если у пациентов есть хронические заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, ранее перенесённые инфаркты и инсульты, заболевания бронхолёгочной системы, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь лёгких, какие-то катаральные проявления (температура, боль в горле, кашель), то лучше воздержаться от погружения в воду», – отметила специалист.

Также не стоит окунаться в купель при трофических нарушениях на кожных покровах, различных дерматологических заболеваниях, тромбозе, тромбофлебите, уточнила врач.

Фото: Андрей Кокшаров

Ранее сообщалось, что определены места, разрешённые для крещенских купаний в Псковской области. Список можно посмотреть по ссылке.

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