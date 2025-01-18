«Сказки бабушки Печки» показали в Пскове

18:45, 18 января 2025, ПАИ

Театральную постановку «Сказки бабушки Печки» показал Псковский музей-заповедник совместно с молодёжным театром «Гротеск» сегодня, 18 января, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







По сюжету современные дети попали в мир сказки. Дети и их родители искали принца для Царевны-лягушки, отгадывали загадки Щуки и рассмешили Царевну Несмеяну.

После мероприятия каждый мог сфотографироваться с актёрами и прочитать историю ключевых предметов русских сказок.