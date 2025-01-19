Нетрезвый водитель, протаранивший забор кафе «Берёзка», ранее уже привлекался за пьяное вождение
Нетрезвый водитель, протаранивший забор кафе «Берёзка», ранее уже привлекался за пьяное вождение, пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Напомним, сегодня водитель автомобиля Skoda протаранил забор в кафе «Берёзка» в Пскове на Рижском проспекте.
На месте работают спасатели АСС, бригада медицины катастроф и сотрудники ГАИ.
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19 января 2025
Нетрезвый водитель, протаранивший забор кафе «Берёзка», ранее уже привлекался за пьяное вождение