Нетрезвый водитель, протаранивший забор кафе «Берёзка», ранее уже привлекался за пьяное вождение

18:27, 19 января 2025, ПАИ

Нетрезвый водитель, протаранивший забор кафе «Берёзка», ранее уже привлекался за пьяное вождение, пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Напомним, сегодня водитель автомобиля Skoda протаранил забор в кафе «Берёзка» в Пскове на Рижском проспекте.

На месте работают спасатели АСС, бригада медицины катастроф и сотрудники ГАИ.