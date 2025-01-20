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Общество

Ограничение дистанционного обучения в медобразовании обсудит Госдума

Законопроект, который будет направлен на повышение качества медицинской помощи, рассмотрит на этой неделе Государственная Дума. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

В настоящее время предлагается, чтобы разработка и утверждение типовых дополнительных профессиональных программ медицинского образования осуществлялись исключительно Министерством здравоохранения.

Кроме того, в России планируется ввести обязательное получение заключений от Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения для организаций, занимающихся образовательной деятельностью. В противном случае им придется обеспечить перевод студентов в другие образовательные учреждения, как подчеркнул Вячеслав Володин.

Также предлагается запретить использование исключительно электронного и дистанционного обучения при реализации основных программ среднего медицинского и фармацевтического образования.

Качество подготовки кадров в области здравоохранения напрямую влияет на уровень медицинской помощи, которую получают граждане, а значит, и на их здоровье, отметил Вячеслав Володин.

Напомним, что Псковская область сумела достичь самого низкого показателя дефицита врачей.

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