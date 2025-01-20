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Общество

Более 60% жителей Псковской области планируют сменить сферу деятельности в этом году

Более 60 % опрошенных жителей Псковской области планируют сменить сферу деятельности в этом году, сообщили ПАИ аналитики hh.ru, которые провели в декабре 2024 года исследование среди 5,3 тысячи человек.

Фото: ПАИ

Сменить сферу деятельности в 2025 году хотят 63 % опрошенных местных жителей. Чаще всего о подобных планах заявляли работники сферы услуг (74 % представителей этой сферы), охранники и другие работники сферы безопасности (73 %), работники ретейла (70 %), а также юристы (66 %).

Люди от 14 до 24 лет классически настроены на смену не только работы, но и сферы деятельности – сразу 67 % представителей этой группы заявили, что будут искать новое место для развития карьеры.

9 % опрошенных псковичей рассматривают для перехода IT-сферу, ещё 7 % респондентов хотят уйти работать в логистический сектор, столько же опрошенных хотят начать работать в государственном секторе, 6 % рассматривают для работы нефтегазовую отрасль, ещё по 4 % хотят найти работу в сфере автобизнеса и в секторе строительства и недвижимости, по 4 % также интересуются финансовым сектором, медициной и ретейлом.

О том, какие зарплаты предлагают в Псковской области в начале 2025 года, читайте здесь.

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