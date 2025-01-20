3,5 года колонии строгого режима получил житель Псковского района за нападение на приятеля
3,5 года колонии строгого режима получил 55-летний житель Псковского района за нападение на приятеля, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Суд установил, что во время ссоры злоумышленник нанес приятелю удар по голове «рубящим предметом, найденным в помещении кухни». В результате мужчине был нанесён «тяжкий вред здоровью, опасный для жизни».
На суде подсудимый признал вину, раскаялся в содеянном и принес потерпевшему извинения.
С учетом всех обстоятельств уголовного дела, личности виновного, наличием ряда смягчающих обстоятельств, а также в связи с наличием отягчающего обстоятельства (опасный рецидив), суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима.
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