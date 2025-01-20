Участники СВО и их семьи могут посетить «Михайловское» в рамках «Музейной недели»

14:44, 20 января 2025, ПАИ

Акция «Музейная неделя» для участников СВО, а также членов их семей продлится в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» до 24 января. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

В числе представленных экспозиций – уникальная выставка иллюстраций к драме Пушкина «Борис Годунов» в мемориальной усадьбе «Тригорское», а также экспозиция «Дар Бориса Диодорова» в усадьбе «Петровское».

Кроме того, гостей ждут выставочные проекты «Песняры-55» из фондов Национального исторического музея Белоруссии и «Героям наших дней» из собрания Художественного музея «Арт-Донбасс» в Научно-культурном центре (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1), многие другие – всего восемь названий.

Также в рамках программы «Музейной недели» запланирована специальная фольклорная программа. Она включает в себя сказку «Колобок», которую представят самодеятельные артисты театра «Петрушкина баловня», а также игровой фольклорный блок для детей. Мероприятие состоится 25 января в Научно-культурном центре музея, начало в 15:00.

Добавим, что бесплатные билеты на экскурсии, выставки и фольклорную программу можно получить в кассах музеев-усадеб и Научно-культурного центра Пушкинского заповедника. Для этого необходимо предъявить документ, подтверждающий статус участника СВО, а членам семьи – любые документы, подтверждающие родство.