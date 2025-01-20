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Общество

Более 24 тысяч обращений жителей Псковской области отработало реготделение «Народного фронта»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил участников регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» за поддержку воинов в зоне СВО и членов их семей. Слова благодарности глава региона направил участникам конференции регионального отделения ОНФ, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Сегодня вы собрались здесь, чтобы подвести итоги за три года работы и избрать новый состав. Передаю вам искренние слова благодарности. Региональное отделение отработало более 24 тысяч обращений жителей Псковской области. Кроме того, с начала СВО «Народный фронт» делает всё возможное для поддержки наших бойцов», – отметил Михаил Ведерников.

Участники движения смогли передать 17 автомобилей и десять кроссовых мотоциклов, а также закупили оборудование на 25 млн рублей. Всего же участникам СВО направили около 40 млн рублей, подчеркнул глава региона.

«Особое внимание уделяется участникам СВО и их семьям. Вы не только помогаете решать проблемы, но и объединяете людей. Желаю новому составу сделать ещё больше дел на благо нашей страны!» – заключил Михаил Ведерников.

Кроме того, в ходе мероприятия первый замгубернатора Вера Емельянова вручила участникам движения награды от «Народного фронта». В частности, их удостоились председатель Общественной палаты региона Александр Седунов, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в регионе Надежда Васильева, а также вице-спикер областного Собрания, руководитель регионального исполкома «Народного фронта» Виктор Остренко.

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