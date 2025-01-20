Более 24 тысяч обращений жителей Псковской области отработало реготделение «Народного фронта»

17:09, 20 января 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил участников регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» за поддержку воинов в зоне СВО и членов их семей. Слова благодарности глава региона направил участникам конференции регионального отделения ОНФ, передаёт корреспондент ПАИ.

«Сегодня вы собрались здесь, чтобы подвести итоги за три года работы и избрать новый состав. Передаю вам искренние слова благодарности. Региональное отделение отработало более 24 тысяч обращений жителей Псковской области. Кроме того, с начала СВО «Народный фронт» делает всё возможное для поддержки наших бойцов», – отметил Михаил Ведерников.

Участники движения смогли передать 17 автомобилей и десять кроссовых мотоциклов, а также закупили оборудование на 25 млн рублей. Всего же участникам СВО направили около 40 млн рублей, подчеркнул глава региона.

«Особое внимание уделяется участникам СВО и их семьям. Вы не только помогаете решать проблемы, но и объединяете людей. Желаю новому составу сделать ещё больше дел на благо нашей страны!» – заключил Михаил Ведерников.

Кроме того, в ходе мероприятия первый замгубернатора Вера Емельянова вручила участникам движения награды от «Народного фронта». В частности, их удостоились председатель Общественной палаты региона Александр Седунов, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в регионе Надежда Васильева, а также вице-спикер областного Собрания, руководитель регионального исполкома «Народного фронта» Виктор Остренко.