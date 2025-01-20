Контактная лучевая терапия стала доступна пациентам Псковского онкодиспансера

18:21, 20 января 2025, ПАИ

В Псковском областном клиническом онкологическом диспансере стала доступна контактная лучевая терапия. Аппарат для брахитерапии GammaMed Plus iX Varian Medical Systems был приобретён в 2024 году и сейчас используется для лечения онкопациентов, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

«GammaMed Plus iX Varian Medical Systems – это аппаратный комплекс, предоставленный широким диапазоном опций для клинического применения, а именно для проведения контактной лучевой терапии (внутриполостной, внутритканевой) пациентам со злокачественными новообразованиями», – отметили в региональном комитете по здравоохранению.

С учётом наличия современного высокотехнологического оборудования для проведения лучевой терапии, в Псковском онкодиспансере в 2025 году запланировано внедрение опции Стереотаксичекой лучевой терапии (SBRT).

«Стереотаксическая лучевая терапия позволит быстро и максимально точно подводить высокие дозы к опухоли (олигометастазы) с предельной точностью, вызывая минимальное повреждение окружающих здоровых тканей», – добавили в профильном комитете.

По словам специалстов, потребность в таком виде лечения составляет около 90 человек в год.

Ранее сообщалось, что современные возможности лечения и диагностики в Псковском онкодиспансере оценил в ходе рабочего визита губернатор Псковской области Михаил Ведерников.