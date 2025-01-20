Международный день объятий отмечается 21 января

08:34, 21 января 2025, ПАИ

21 января во всем мире отмечается Международный день объятий, сообщает calend.ru. Он был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий, а затем стремительно распространился по всему миру.

Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека.

Несмотря на молодой возраст этого праздника, сегодня трудно найти его автора: неизвестно, кому впервые в голову пришла такая идея «тесного» отмечания 21 января и почему выбрана именно эта дата. Считается, что инициаторами праздника являются студенты.

Именно в этот день парни и девушки заключали в свои объятия друг друга безо всякой интимной подоплеки.

Есть еще один День объятий, который отмечается ежегодно 4 декабря, он ведет свою историю с 1970-х годов. Но январский более известен, а потому и отмечается более широко. В ряде стран есть и свои национальные дни объятий.

Психологи считают, что люди, которые стремятся заключить кого-то в объятия, хотят испытать чувство безопасности, комфорта и любви. Значит, объятия полезны для здоровья, ведь эти эмоции способствуют снижению стресса, улучшают самочувствие и повышают доверие к людям.