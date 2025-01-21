Уже 6 млн жителей России прошли диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья

10:35, 21 января 2025, ПАИ

В прошлом году 2,5 млн мужчин и 3,5 млн женщин прошли диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом пишет «Интерфакс».

По его словам, в работу женских консультаций получилось внедрить «положительные репродуктивные установки». Больше 260 тысяч беременных заполнили анкеты и получили информацию о мерах соцподдержки с учетом их жизненной ситуации, ставшей причиной репродуктивного выбора.

Больше 11 тысяч медиков прошли обучение новым подходам к психологическому консультированию женщин в состоянии репродуктивного выбора. Это позволило в 2024 году сохранить беременность почти у 40 тысяч пациенток.

Жители Псковской области также могут пройти диспансеризацию по оценке их репродуктивного здоровья. Достаточно позвонить по телефону 29-90-28.