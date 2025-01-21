До –6 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 22 января

10:55, 21 января 2025, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 22 января, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Ночью будет идти небольшой снег, местами умеренный. Днём прогнозируют мокрый снег.

Будет дуть южный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от –1 до –6 градусов, днём – от –3 до +2. Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что ледоход вперемешку с травой, корнями и сучьями деревьев прошёл на реке Великой в Пскове.