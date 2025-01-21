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Первенство СЗФО по футзалу проходит в Пскове

Первенство Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по футзалу среди юношей до 14 лет проходит в Пскове, сообщили ПАИ в ОФФ «Северо-Запад».

На фото: команда спортшколы «Стрела». Фото: ОФФ «Северо-Запад»

В состязаниях выступают 12 команд из Архангельской, Калининградской, Мурманской и Псковской областей, а также Коми. Псковскую область на состязаниях представляют ФК «Псков» и спортшкола «Стрела».

В группе «А» команда «Псков» провела один матч, уступив МФК «Юная гвардия» – 1:12. Впереди у юных псковичей ещё две встречи на групповом этапе – сегодня, 21 января, в 16:40 против спортшколы «Поморье», а также завтра, 22 января, в 14:00 против «Штурма» из Вельска Архангельской области.

Псковская «Стрела» начала турнир с победы над архангельским «Барсом» – 3:1. Также псковские футболисты провели сегодня, 21 января, второй матч, в котором уступили клубу «Лапландия» из Мурманска – 1:2. В заключительной игре группового этапа, которая стартует завтра, 22 января, в 16:40, «Стрела» встретится со спортшколой Республики Коми.

Напомним, 12 команд турнира разделены на три группы по четыре коллектива. В четвертьфинал выйдут по два лидера каждого квартета и две лучшие команды среди занявших в таблицах третьи строчки.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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