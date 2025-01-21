Капитальный ремонт здания поликлиники завершён в Гдове

12:43, 21 января 2025, ПАИ

Капитальный ремонт здания поликлиники завершён в Гдове. Работы проводились в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

В здании утеплили и обновили фасад, полностью заменили систему отопления, выполнили отмостку здания и облицовку входного крыльца, а также частично обновили внутренние помещения. На это понадобилось около 4,6 млн рублей. Работы, напомним, начались в апреле 2024 года.

«Здание поликлиники приняло новый внешний вид. Здесь стало комфортнее и удобнее как для посетителей, так и для сотрудников. Отопление в помещении теперь соответствует всем нормам», — отметил и. о. главного врача Гдовской районной больницы Артём Колесник.