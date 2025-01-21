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Общество

Иван Белугин: В Локнянском округе заинтересованы в развитии агроклассов

В развитии агроклассов заинтересованы в Локнянском муниципальном округе. Об этом заявил глава муниципалитета Иван Белугин в беседе с корреспондентом ПАИ.

Иван Белугин: «Мы заинтересованы в развитии агроклассов». Фото: ПАИ

Создание агроклассов способствует комплексному развитию сельского хозяйства, подчеркнул глава муниципалитета.

«Примерно год назад у нас состоялась встреча уже с экс-руководителем Псковского филиала Россельхозбанка Дмитрием Алемасовым, который вместе с нашим губернатором Михаилом Ведерниковым принял решение, что эти агроклассы в Псковской области появятся. Я сразу обратился с тем, что Локнянскому муниципальному округу они важны и нужны», – отметил Иван Белугин.

Агроклассы в округе созданы на базе Башовской средней общеобразовательной школы. «Учреждение расположено на границе с Новосокольническим районом, где находится крупный инвестор «Красное знамя». Это современное технологичное и интересное производство, которое может заинтересовать молодых людей», – обратил внимание глава округа.

Агроклассы становятся стартовой точкой при знакомстве с сельхозпредприятиями, подчеркнул он.

«Плюс у нас есть Локнянский сельскохозяйственный техникум, куда молодые люди могут пойти после обучения в агроклассах. А затем при желании ребята, если определяются, могут поступить в Великолукскую сельскохозяйственную академию. Получается, что агроклассы становятся таким стартом для развития в профессии», – сказал Иван Белугин.

В Локнянском округе заинтересованы в поддержании и развитии агроклассов, отметил он. «Мы стараемся это поддерживать и с предпринимателями, и с теми, кто заинтересован в кадрах. Кадры этой сфере нужны, потому что она расширяется и идёт вперед. Так что мы будем всесторонне поддерживать агроклассы, чтобы они и дальше существовали», – заверил глава округа.

Напомним, что в Псковской области в 2024 году было открыто восемь аграрных классов. В 2025– 2026 учебном году в регионе планируют продолжить работу по их созданию уже в других муниципалитетах. В частности, будут открыты агроклассы в Псковском, Порховском, Палкинском районах, а также расширятся направления обучения на основании договорённостей с предприятиями.

Ранее сообщалось, что более 120 человек обучается в агроклассах Псковской области.

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