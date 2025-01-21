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Общество

Как в Пскове будут сохранять Дом Седельщикова, рассказали собственники здания

Какие меры будут предприняты для сохранения исторических и архитектурных особенностей объекта культурного наследия Дома Седельщикова в Пскове, рассказали ПАИ в компании «Конструкторское бюро РАСКАТ», которая является собственником здания.

  • Дом Седельщикова в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Дом Седельщикова в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Дом Седельщикова в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Дом Седельщикова в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Дом Седельщикова в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Дом Седельщикова в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Дом Седельщикова в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Дом Седельщикова в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Дом Седельщикова в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Дом Седельщикова в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Дом Седельщикова в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Дом Седельщикова в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Дом Седельщикова в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Дом Седельщикова в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

«На данный момент проведен первый этап по предотвращению дальнейшего разрушения здания – первоочередные аварийные работы. За десять предыдущих лет здание подверглось разрушению ввиду халатного отношения прежних собственников. Частые пожары и отсутствие кровли привели к полному разрушению внутренних конструкций, перекрытий и верхней части кладки стен здания», – отметили в компании.

Там подчеркнули, что в будущем предстоит огромный объём работ по восстановлению прежнего архитектурного облика здания.

«Все работы будут проводиться согласно заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданного комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области», – заверили в компании.

Напомним, что в здании расположится офисное пространство компании. На разработку проекта по сохранению объекта культурного наследия уйдёт до 18 месяцев.

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