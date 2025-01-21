Заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла более чем на 17 %

16:43, 21 января 2025, ПАИ

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области с 13 по 19 января по сравнению с предыдущей неделей выросла более чем на 17 % (2 502 против 2 129 случаев), сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Доля детей до 14 лет среди заболевших по области составила 56,2 %. В Пскове за неделю зарегистрировали 1 083 случая ОРВИ, или 43,3 % от общего количества по региону. В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа за неделю не зарегистрировали, отметили в Роспотребнадзоре.

Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на постоянном контроле ведомства, подчеркнули в пресс-службе.