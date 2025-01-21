Почти 300 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области

16:53, 21 января 2025, ПАИ

Кампания по вакцинации против гриппа завершилась в Псковской области. В регионе вакцинировалось 299 146 человек, что составляет 51 % населения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Вакцинация – лучшая защита от гриппа, уверены специалисты. В то же время они рекомендуют всем соблюдать профилактику в сезон подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ. Псковичей призывают надевать маски в местах массового скопления людей, часто и тщательно мыть руки, не допускать переохлаждения, избегать контактов с людьми, у которых есть признаки простудных заболеваний.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ в Псковской области за неделю выросла более чем на 17 %.