Более 200 километров региональных дорог отремонтировали в Псковской области в 2024 году

18:05, 21 января 2025, ПАИ

Более 200 километров региональных дорог отремонтировали в Псковской области в 2024 году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В нормативное состояние также привели восемь мостов. Губернатор Михаил Ведерников подвёл итоги выполнения дорожного нацпроекта на рабочей встрече с председателем регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Отдельное внимание Михаил Ведерников и Станислав Стармолотов уделили обеспечению безопасности дорожного движения. В рамках нацпроекта в регионе проложили свыше 20 километров тротуаров, установили почти 30 километров системы искусственного освещения и металлическое барьерное ограждение на более чем 54 километрах дорог. Каждый год на три тысячи километров автодорог наносится дорожная разметка.

Также была проведена значительная работа по развитию системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Если в начале 2019 года в области работало всего десять стационарных камер для контроля скорости, то сейчас на автодорогах региона функционирует 120 камер. Работа в этом направлении будет продолжена.

«Все показатели нацпроекта выполнены. Никаких отставаний нет», – подытожил свой доклад Станислав Стармолотов.

Ранее сообщалось, что более 26 млрд рублей на ремонт дорог в Псковской области направили благодаря национальному проекту БКД.