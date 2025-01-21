Валерий Зайцев провёл приём граждан
Валерий Зайцев провёл приём жителей Печорского муниципального округа. Печеряне обращались по вопросам улучшения жилищных условий многодетной семьи, содействия в подготовке проекта территориального общественного самоуправления, ремонта кровли МКД, сообщил глава муниципалитета.
Все озвученные вопросы приняты в работу профильными отделами администрации, отметил глава Валерий Зайцев.
Ранее сообщалось, что личные приёмы граждан будет проводить в муниципалитетах Псковской области комитет по здравоохранению региона.
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