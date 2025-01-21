Валерий Зайцев провёл приём граждан

18:22, 21 января 2025, ПАИ

Валерий Зайцев провёл приём жителей Печорского муниципального округа. Печеряне обращались по вопросам улучшения жилищных условий многодетной семьи, содействия в подготовке проекта территориального общественного самоуправления, ремонта кровли МКД, сообщил глава муниципалитета.

Все озвученные вопросы приняты в работу профильными отделами администрации, отметил глава Валерий Зайцев.

Ранее сообщалось, что личные приёмы граждан будет проводить в муниципалитетах Псковской области комитет по здравоохранению региона.