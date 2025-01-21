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Общество

Развитие экологического туризма обсудили в ТИЦ нацпарка «Себежский»

Рабочая встреча представителей туриндустрии состоялась в стенах нового туристско-информационного центра национального парка «Себежский». Темой обсуждения стало развитие туризма на особо охраняемой природной территории, сообщила председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова в своём телеграм-канале.

«Это отлично, что знакомство с уникальным экологическим наследием теперь можно начать уже сразу в Пскове. Национальный парк действительно интересен гостям и жителям Псковской области, поэтому важно, чтобы о его природе, обитателях и сотрудниках узнали как можно больше путешественников, при этом не нанеся вреда заповедным территориям. Уверена, что совместными усилиями у нас получится выстроить грамотное взаимодействие национального парка и туристического сообщества региона, чтобы мы могли эффективно развивать экологическое направление», – сказала Марина Егорова.

Ранее сообщалось, что почти 80 миллионов туристических поездок совершили по России иностранцы и россияне с января по ноябрь 2024 года.

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